"Я почувствовала!" Известная певица рассказала о мистическом знаке после смерти Коби Брайанта

Известная американская певица и актриса Джессика Симпсон рассказала о необычном знаке, который произошел после смерти легендарного баскетболиста Коби Брайант и его 13-летней дочери Джианны.
Она опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram и рассказала, что видела, как вертолеты спасателей летели к месту аварии.
Джессика Симпсон
"Эрик сфотографировал это на нашем заднем дворе сразу после несчастного случая, когда Коби, его дочь и другие прекрасные души были воскрешены, чтобы вечно быть с Богом. Мы видели аварийные вертолеты, летящие над нашим домом, и я почувствовала потерю. Я почувствовала, как на небе расступилась сила, чтобы освободить место для восхождения величайших ангелов. Мое сердце полностью разбито", - написала Симпсон.
Eric took this photo from our backyard right after the accident happened where Kobe, his daughter, and other beautiful souls were lifted up to be with God for eternity. We could see the emergency helicopters flying over our house and I felt the loss. I felt the power in the sky of the heavens parting to make room for the greatest of angels to rise. My heart is completely broken for all the families and loved ones left behind trying to make sense of things in this tragic moment. Vanessa, you are the woman and wife that championed your husband to greatness. My prayers are constant for everyone affected by this impactful loss. 💚
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
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