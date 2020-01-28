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28 января • обновлено в 14:02
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"Я почувствовала!" Известная певица рассказала о мистическом знаке после смерти Коби Брайанта

1.5т
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Известная американская певица и актриса Джессика Симпсон рассказала о необычном знаке, который произошел после смерти легендарного баскетболиста Коби Брайант и его 13-летней дочери Джианны.

Она опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram и рассказала, что видела, как вертолеты спасателей летели к месту аварии.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

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"Эрик сфотографировал это на нашем заднем дворе сразу после несчастного случая, когда Коби, его дочь и другие прекрасные души были воскрешены, чтобы вечно быть с Богом. Мы видели аварийные вертолеты, летящие над нашим домом, и я почувствовала потерю. Я почувствовала, как на небе расступилась сила, чтобы освободить место для восхождения величайших ангелов. Мое сердце полностью разбито", - написала Симпсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Джессика Симпсон Коби Брайант
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