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"Я по тебе скучаю": Шнуров трогательно обратился к бывшей жене

7.4тЧитать новость на украинском

Лидер российской группы"Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый сингл "Думаю", в котором после новостей о разводе обратился к бывшей возлюбленной Матильде.

Слова песни и сам трек опубликованы в соцсетях. В строчках можно заметить, что Шнуров пытается извиниться перед бывшей женой: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет.

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После развода Шнуров поделился с поклонниками странным видео. На видео изображен некий предмет, похож по форме на модель космического спутника. При этом во время записи сам Шнуров не проронил ни слова.

Персоны
Сергей ШнуровМатильда Шнурова
Место
Россия
Объект
шоу-бизнес
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