"Я по тебе скучаю": Шнуров трогательно обратился к бывшей жене

Лидер российской группы"Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый сингл "Думаю", в котором после новостей о разводе обратился к бывшей возлюбленной Матильде.

Слова песни и сам трек опубликованы в соцсетях. В строчках можно заметить, что Шнуров пытается извиниться перед бывшей женой: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет.

После развода Шнуров поделился с поклонниками странным видео. На видео изображен некий предмет, похож по форме на модель космического спутника. При этом во время записи сам Шнуров не проронил ни слова.