''Я первым пойду на фронт'': французский певец сделал заявление о войне Украины с Россией

Французский певец Поль Манондиз, который уже около трех лет проживает в Украине, заявил, что готов уйти на фронт, если между Украиной и Россией развернется полномасштабная война.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL. Отметим, что музыкант хочет получитьукраинское гражданство, звание заслуженного артиста Украины и возможность представить страну на "Евровидении".

Фото: proman.com.ua

"Если в Украине будет реальная война, я первым пойду на фронт. России мы скажем "Давай, до свидания!", - заявил артист.

Ранее, Поль Манондиз отметил, что "патриотизм не должен нести в себе экстремизм, ведь заключается он в любви к своей стране и стремлении делать ее только лучше".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Поль Манондиз заявил, что Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском. В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.