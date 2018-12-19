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''Я первым пойду на фронт'': французский певец сделал заявление о войне Украины с Россией

1.5тЧитать материал на украинском

Французский певец Поль Манондиз, который уже около трех лет проживает в Украине, заявил, что готов уйти на фронт, если между Украиной и Россией развернется полномасштабная война.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL. Отметим, что музыкант хочет получитьукраинское гражданство, звание заслуженного артиста Украины и возможность представить страну на "Евровидении".

''Я первым пойду на фронт'': французский певец сделал заявление о войне Украины с Россией

Фото: proman.com.ua

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"Если в Украине будет реальная война, я первым пойду на фронт. России мы скажем "Давай, до свидания!", - заявил артист.

Ранее, Поль Манондиз отметил, что "патриотизм не должен нести в себе экстремизм, ведь заключается он в любви к своей стране и стремлении делать ее только лучше".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Поль Манондиз заявил, что Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском. В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
То есть он обкакал вас всех украинцев...сказав...что войны то пока...нет
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Что поёт?
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CARGO 100
CARGO 100
Прилепите ему на фото шаровары и АК-74, поверю ... Истинный хахол ...
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