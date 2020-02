"Я отбираю свой голос!" Участник "Голос країни" разозлил Балана: что случилось

23-летний участник Владислав Семенов из Киева разозлил певца Дана Балана во время третьего эфира "Голос країни-10" своим заявлением о том, что он экосексуал.

Так, парень признался, что ему не все равно, какой будет наша природа через 20 лет, и он надеется с большой сцены доносить до людей идею заботы об окружающем мире.

"Мне не все равно, какой будет наша природа через 20 лет. Я стараюсь максимально исключить пластик, полиэтилен, все то, что засоряет нашу планету".

Для своего выступления участник выбрал песню "Dancing on my own" исполнителя Сalum Sсot, и развернул к себе Дана Балана, Тину Кароль и Monatik.

Впрочем, вскоре Балан решил забрать назад свой голос. В частности, артиста возмутило то, что Владислав называет себя экосексуалом:

"А причем здесь секс? Очень важно, когда ты понимаешь свою цель, называть это правильным именем. А если ты используешь "секс", то будь добр объясни это. Когда я понимаю, что человек просто бросается словами модными, и не понимает о чем речь, я отбираю свой голос".

Однако другие тренеры поддержали Владислава. И в результате участник присоединился к команде Monatik.

