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26 декабря • обновлено в 11:00
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"Я ору!!!!" Вера Брежнева показала новость о Меладзе и Герцег

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Певица Вера Брежнева увидела новость о Валерии Меладзе и Эрике Герцег и эмоционально отреагировала.

Скриншот публикации со своим комментарием Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм.

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"Я ору!!!!" - подписала певица скриншот публикации, где речь идет о якобы романе певца Валерия Меладзе и участницы группы ВИА Гра Эрики Герцег.

"Я ору!!!!" Вера Брежнева показала новость о Меладзе и Герцег

Фото из Инстаграма Веры Брежневой

Валерий Меладзе – это брат мужа Брежневой Константина Меладзе.

Судя по всему, в СМИ опечатались и это позабавило Брежневу. Потому что после "Валерия Меладзе" в тексте идет как ни в чем не бывало "Константин" в том же контексте "измены".

Кроме того, Брежнева опубликовала "любящее" фото с мужем.

Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем) Из последних опросов - топ пожеланий : - Фото с мужем - личная встреча - билеты на концерт. Исполняю!) Фото - пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас! 💝 2 билета на концерт = 2 простых действия : 1. Отметить того, с кем хочешь пойти на концерт в комментариях под этим постом. В одном комментарии только один человек. 2. Обязательное условие : Следующее фото в карусели - афиша, жми на самолётик ( значок возле значка лайк и коммент) выкладывай афишу в сториз и отмечай меня, чтобы я увидела, что ты хочешь на мой концерт😉) Итоги розыгрыша - в пятницу ✨ Ps : всем, кто празднует сегодня - Merry Christmas 🎄 Любви ♥️♥️♥️

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Надо отметить, что все это лайкнула Эрика Герцег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по СМИ пополз слух о романе Константина Меладзе и Эрики Герцег.

Однако и Брежнева, и Герцег дружно высмеивают эту информацию. Обе постоянно лайкают посты и комментарии друг друга в Инстаграм.

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Персоны
Вера Брежнева Валерий Меладзе Константин Меладзе Эрика Герцег
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