"Я ору!!!!" Вера Брежнева показала новость о Меладзе и Герцег

Певица Вера Брежнева увидела новость о Валерии Меладзе и Эрике Герцег и эмоционально отреагировала.

Скриншот публикации со своим комментарием Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм.

"Я ору!!!!" - подписала певица скриншот публикации, где речь идет о якобы романе певца Валерия Меладзе и участницы группы ВИА Гра Эрики Герцег.

Фото из Инстаграма Веры Брежневой

Валерий Меладзе – это брат мужа Брежневой Константина Меладзе.

Судя по всему, в СМИ опечатались и это позабавило Брежневу. Потому что после "Валерия Меладзе" в тексте идет как ни в чем не бывало "Константин" в том же контексте "измены".

Кроме того, Брежнева опубликовала "любящее" фото с мужем.

Надо отметить, что все это лайкнула Эрика Герцег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по СМИ пополз слух о романе Константина Меладзе и Эрики Герцег.

Однако и Брежнева, и Герцег дружно высмеивают эту информацию. Обе постоянно лайкают посты и комментарии друг друга в Инстаграм.

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