"Я опечален!" Жениха Дженнифер Лопес нагло ограбили в США

Известный американский бейсболист, жених поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал жертвой грабителей.

Так, из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику. Инцидент случился 11 августа в Сан-Франциско, пока Родригес ужинал после бейсбольного матча, сообщает People.

"Я опечален тем, что несколько предметов личного характера были украдены. Они были очень ценны и незаменимы для меня", — поделился Родригес с изданием.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото из Instagram

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Отметим, что пока никаких сведений о том, кто совершил преступление, нет. Но местная полиция уже начала вести расследование. На данный момент они пытаются найти зацепку на записях видеонаблюдения.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская модель и звезда журнала Playboy Зои Грегори заявила, что Алекс Родригес отправлял ей фото своих гениталий накануне помолвки с Дженнифер Лопес.

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