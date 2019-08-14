Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Я опечален!" Жениха Дженнифер Лопес нагло ограбили в США

906 Читать материал на украинском

Известный американский бейсболист, жених поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал жертвой грабителей.

Так, из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику. Инцидент случился 11 августа в Сан-Франциско, пока Родригес ужинал после бейсбольного матча, сообщает People.

"Я опечален тем, что несколько предметов личного характера были украдены. Они были очень ценны и незаменимы для меня", — поделился Родригес с изданием.

"Я опечален!" Жениха Дженнифер Лопес нагло ограбили в США

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Фото из Instagram

Новости
Украинскую певицу нагло ограбили в Москве

Отметим, что пока никаких сведений о том, кто совершил преступление, нет. Но местная полиция уже начала вести расследование. На данный момент они пытаются найти зацепку на записях видеонаблюдения.

"Я опечален!" Жениха Дженнифер Лопес нагло ограбили в США

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская модель и звезда журнала Playboy Зои Грегори заявила, что Алекс Родригес отправлял ей фото своих гениталий накануне помолвки с Дженнифер Лопес.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Дженнифер Лопес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Слова "ювелирные изделия и электроника украденные из автомобиля" вводят укроинця в кататонический ступор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...