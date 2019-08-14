"Я опечален!" Жениха Дженнифер Лопес нагло ограбили в США

Известный американский бейсболист, жених поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал жертвой грабителей.
Так, из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику. Инцидент случился 11 августа в Сан-Франциско, пока Родригес ужинал после бейсбольного матча, сообщает People.
"Я опечален тем, что несколько предметов личного характера были украдены. Они были очень ценны и незаменимы для меня", — поделился Родригес с изданием.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Фото из Instagram
Отметим, что пока никаких сведений о том, кто совершил преступление, нет. Но местная полиция уже начала вести расследование. На данный момент они пытаются найти зацепку на записях видеонаблюдения.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская модель и звезда журнала Playboy Зои Грегори заявила, что Алекс Родригес отправлял ей фото своих гениталий накануне помолвки с Дженнифер Лопес.
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