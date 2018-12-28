''Я огорчен'': Садальский прокомментировал громкое заявление Лолиты о Крыме

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал заявление певицы Лолиты Милявской о том, что Крым — Украина.

Как сообщает Mk.ru, он признался, что тоже огорчен тем, что его не пускают в Украину, но из-за этого не намерен менять свои взгляды: Севастополь для него всегда был и остается российским городом.

Фото: angliya.com

Также отметим, что осуждать певицу украинского происхождения Садальский не стал.

"С Лолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это ее мнение, я его уважаю", — прокомментировал Станислав.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.