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''Я огорчен'': Садальский прокомментировал громкое заявление Лолиты о Крыме

2.2тЧитать материал на украинском

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал заявление певицы Лолиты Милявской о том, что Крым — Украина.

Как сообщает Mk.ru, он признался, что тоже огорчен тем, что его не пускают в Украину, но из-за этого не намерен менять свои взгляды: Севастополь для него всегда был и остается российским городом.

''Я огорчен'': Садальский прокомментировал громкое заявление Лолиты о Крыме

Фото: angliya.com

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Также отметим, что осуждать певицу украинского происхождения Садальский не стал.

"С Лолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это ее мнение, я его уважаю", — прокомментировал Станислав.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.

Персона
Станислав Садальский
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Кирпич ровесник?
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