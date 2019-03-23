"Я офигела": скандальная Чичерина ответила на обвинения СБУ

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является ярой сторонницей террористов "Л/ДНР", ответила Службе безопасности Украины.

Так, она заявила, что была шокирована тем, что ее объявили в розыск всего за "пару песен". Такое мнение она высказала в передаче "ПоТок" со Стасом Натанзоновым (видео смотрите ниже).

"Они объявили меня в розыск, ну нифига себе. Это нормальным считается называть меня преступницей, террористкой за то, что я пою песни? Куда катиться мир? Сейчас то мне все равно и даже нравиться это, но сначала я офигела", — прокомментировала Чичерина.

Юлия Чичерина Фото: ivona.bigmir.net

Также она добавила, что не считает, что из-за такого решения власти, она потеряла свою популярность в Украине.

"Я думаю, что очень популярная сейчас в Украине, самая популярная из всех. Там столько рекламы идет обо мне. И что я сошла сума, употребляю все наркотики мира, что я сторонница "Л/ДНР" и угроза всего еврейского народа... Вообщем, аудитория вся моя", — отметила Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина отличилась бредовым заявлением о том, что в зоне ООС на стороне Украины воюют иностранные наемники, которые устраивают сафари на бабушек на огородах и электриков на столбах.

Кроме того, она выдала "перл" о том, что украинцы якобы никогда не умели воевать и всегда проигрывали, а потому за их свободу воюют только американцы, европейцы и "стажеры из ИГИЛ".

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