"Я недавно женился!" Макаревич сделал откровенное признание

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что недавно тайно женился. Однако имя избранницы артист раскрывать не стал.

По словам Макаревича, он не собирается делать со своих отношений пиар, поэтому не спешит подробно рассказывать о браке. Об этом музыкант сообщил в интервью "Радио Свободе".

Андрей Макаревич Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

"Я женился недавно, но об этом никто не знал. И слава богу. Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", – сказал Макаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает Андрей Макаревич.

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