''Я не удивилась'': новая ''Мисс Украина-2018'' рассказала о вещем сне

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь рассказала о том, что не была удивлена когда узнала о своей победе. Оказывается девушке снились вещие сны, в которых на нее надевали корону.

Гузь отметила, что обсуждала свою победу с "Мисс Украина-2017" еще в прошлом году. Об этом она рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Честно, у меня существовала догадка, что новой "Мисс Украина" буду я. Не знаю, как это до меня доходило, наверное, чуйка сработала, интуиция. Мне снились сны, что на меня надевают корону. Поэтому, когда мне позвонили, чтобы сообщить радостную новость, я не удивилась", - говорит победительница.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей поспорили из-за переизбранной "Мисс Украины-2018", 19-летней Леонилы Гузь, имя которой было названо комитетом экспертов в ночь с воскресенья на понедельник, 1 октября.