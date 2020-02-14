"Я не только артистка, но и женщина": Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни

Украинская певица Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни и о том, насколько сложно быть женой продюсера.

Артистка разоткровенничалась по случаю Дня Валентина, и показала закулисье съемок клипа на песню "Дай мені любов", который вышел 7 февраля. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Таисия рассказала, что быть женой продюсера, с которым работаешь постоянно вместе – не всегда комфортно.

Кадр из клипа Пресс-служба Таисии Повалий

"Мы все время на работе! С одной стороны это удобно, потому что можно и ночью поговорить о работе. Но, должна признаться, что муж-продюсер – это не очень комфортно. Потому что, как только я подвернула ногу, Игорь мне: "У тебя же съемки! Давай разминай ногу!" Не дает мне болеть. Иногда он забывает, что я не только артистка, но и женщина", – поделилась Повалий.

Также украинская звезда добавила, что на ее личную жизнь повлияло важное событие – это появление на свет внука Демьяна.

Кадр из клипа Пресс-служба певицы

"Нет большего счастья, когда ты видишь, как растет и развивается твое продолжение. Все остальное отходит на второй план. Внук на меня похож и даже характер у него мой", – поделилась эмоциями Таисия.

По случаю Дня Валентина артистка также поздравила своих поклонников с Днем Валентина.

Кадр из клипа Пресс-служба певицы

“Любовь творит чудеса! Дарит крылья! И мы летим, не видя преград! Потому что для любви их не существует! Любите и будьте любимы! С праздником, друзья!" – написала она на личной странице в Instagram.

Напомним, "Дай мені любов" – одна из композиций нового украиноязычного альбома "Ейфорiя" Таисии Повалий, который выйдет в свет 21 февраля. Съемки клипа на эту песню проходили в Киеве в ноябре 2019 года. В видео певица предстала в смелом образе. Она призналась, что смена имиджа и музыкального стиля – настоящий риск для нее.

"На украинском я пела в разных стилях – это был и блюз, и джаз, и современная эстрада, и народные песни, – рассказывает Таисия. – Не было только песен в стиле дэнс. У меня не было выхода. Мне нужно было найти что-то новое, и я его нашла", – поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Таисия Повалий стала бабушкой. Невестка певицы Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.

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