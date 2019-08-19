"Я не сдержан в тратах на ребенка": бывший муж Фриске рассказал, как балует сына

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев признался, что не сдержан в тратах на сына Платона.

В апреле мальчику исполнилось 6 лет и Шепелев рассказал на своей странице в Instagram о том, как отпраздновал День рождения сына.

Дмитрий Шепелев с сыном postimees.ee

"Надо признать, я не очень сдержан в тратах на ребенка. Достаточно вспомнить последний день его рождения. Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это - 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода", - написал ведущий.

При этом Шепелев отметил, что старается не баловать сына.

"Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках. Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыла фотография очень повзрослевшего Платона Шепелева. Мнения пользователей по поводу того, на кого малыш больше похож, разделились.

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