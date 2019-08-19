"Я не сдержан в тратах на ребенка": бывший муж Фриске рассказал, как балует сына

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев признался, что не сдержан в тратах на сына Платона.
В апреле мальчику исполнилось 6 лет и Шепелев рассказал на своей странице в Instagram о том, как отпраздновал День рождения сына.
Дмитрий Шепелев с сыном
postimees.ee
"Надо признать, я не очень сдержан в тратах на ребенка. Достаточно вспомнить последний день его рождения. Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это - 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода", - написал ведущий.
При этом Шепелев отметил, что старается не баловать сына.
"Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках. Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано", - добавил он.
Вчера сын попросил подарить ему Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti. Стоимость 30.000 рублей. Нет, говорю, дорого. - Дорого это как? - Ну, если на эти деньги купить твое любимое мороженое, то ты сможешь есть его каждый день на протяжение одного года и одного месяца, то есть до следующей осени. Другими словами, конструктор стоит как новый велосипед, так что выбирай. Надо признать, я не очень сдержан в тратах на ребенка. Достаточно вспомнить последний день его рождения. Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это - 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода. Подарки от членов семьи даже не перечисляю. Я подарил кикер. Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках. Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано. И еще одно: если на выходе из магазина игрушек с покупками я слышу: "А когда будут новые подарки?" - незамедлительно предлагаю вернуть купленное. "Наслаждайся этими",-говорю, "все остальное потом". И это работает. А еще я научил говорить "спасибо" даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив. Поэтому, не считаю, что избаловал сына. А даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще - внуков что ли?😂 Кстати, Платон выбрал велосипед. Расскажите мне о ваших правилах относительно подарков. И о самом головокружительном и долгожданном сюрпризе для ребенка
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыла фотография очень повзрослевшего Платона Шепелева. Мнения пользователей по поводу того, на кого малыш больше похож, разделились.
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