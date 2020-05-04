"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

Кристина Долматова Люди 18:20, 4.05.2020 Обновлено: 20:06, 4.05.2020

Украинский рэпер Джиган отреагировал на информацию о том, что его жена Оксана Самойлова подала заявление на развод.

Так, он опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с 32-летней супругой и заявил, что "не отпустит ее".

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun

"Я не отпущу тебя никуда!" – написал Джиган.

Многие поклонники еще верят, что звездная пара сможет помириться, а Самойлова простит мужа. Однако сама Оксана поспешила внести свои коррективы и намекнула, что возвращаться к Джигану она не намерена.

Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сорян, Вась", – ответила она в комментариях под фотографией с отсылкой на публичную реплику Джигана несколько недель назад.

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