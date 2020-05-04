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4 мая • обновлено в 22:41
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"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

5.9т
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Украинский рэпер Джиган отреагировал на информацию о том, что его жена Оксана Самойлова подала заявление на развод.

Так, он опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с 32-летней супругой и заявил, что "не отпустит ее".

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

"Я не отпущу тебя никуда!" – написал Джиган.

Многие поклонники еще верят, что звездная пара сможет помириться, а Самойлова простит мужа. Однако сама Оксана поспешила внести свои коррективы и намекнула, что возвращаться к Джигану она не намерена.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сорян, Вась", – ответила она в комментариях под фотографией с отсылкой на публичную реплику Джигана несколько недель назад.

"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Комментарии
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Обоз любит рассказывать о всяких фриках. Отстой.
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2
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Кто все эти люди???(с)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому-то интересны кокошные разборки?
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