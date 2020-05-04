"Я не отпущу тебя!" Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

Украинский рэпер Джиган отреагировал на информацию о том, что его жена Оксана Самойлова подала заявление на развод.
Так, он опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с 32-летней супругой и заявил, что "не отпустит ее".
Джиган и Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun
"Я не отпущу тебя никуда!" – написал Джиган.
Многие поклонники еще верят, что звездная пара сможет помириться, а Самойлова простит мужа. Однако сама Оксана поспешила внести свои коррективы и намекнула, что возвращаться к Джигану она не намерена.
Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Сорян, Вась", – ответила она в комментариях под фотографией с отсылкой на публичную реплику Джигана несколько недель назад.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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