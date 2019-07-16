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"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

17.1т Читать материал на украинском

Скандальную российскую певицу, звезду шоу "Дом-2" Ольгу Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины.

Так, артистка поучаствовала в юмористическом шоу "Comment Out", в котором звезды должны писать комментарии в социальной сети Instagram или выполнять задания (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Скриншот из видео

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Бузовой было необходимо написать комментарий "Думаю, что @<#:% все-таки украинский" комику Максиму Галкину. Что именно подразумевалось под символами "@<#:%" - неизвестно, но артистка отказалась делать это и была вынуждена выполнить задание от ведущего.

"Так нельзя! Я очень хороший человек. Я не хочу становиться на четвереньки, но я не готова это писать. Хотите на колени меня поставить? Я поняла, я так высоко взлетела, что вы хотите меня опустить", - заявила Бузова.

Так, звезде "Дома-2" пришлось надеть костюм таракана, стать на четвереньки и попытаться убежать от мужчины, который бил ее тапком.

"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Скриншот из видео

"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Скриншот из видео

"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова рассказала о сексе со знаменитостью, заявив, что воздерживалась от интимной жизни два года, после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Да и х... с ней! Заберите это недоразумение на укроину. Может, счастья прибавится?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он никогда не был Украинским))
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