"Я не готова!" Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины

Скандальную российскую певицу, звезду шоу "Дом-2" Ольгу Бузову поставили на четвереньки и избили тапком из-за Украины.

Так, артистка поучаствовала в юмористическом шоу "Comment Out", в котором звезды должны писать комментарии в социальной сети Instagram или выполнять задания (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

Бузовой было необходимо написать комментарий "Думаю, что @<#:% все-таки украинский" комику Максиму Галкину. Что именно подразумевалось под символами "@<#:%" - неизвестно, но артистка отказалась делать это и была вынуждена выполнить задание от ведущего.

"Так нельзя! Я очень хороший человек. Я не хочу становиться на четвереньки, но я не готова это писать. Хотите на колени меня поставить? Я поняла, я так высоко взлетела, что вы хотите меня опустить", - заявила Бузова.

Так, звезде "Дома-2" пришлось надеть костюм таракана, стать на четвереньки и попытаться убежать от мужчины, который бил ее тапком.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова рассказала о сексе со знаменитостью, заявив, что воздерживалась от интимной жизни два года, после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!