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"Я не голодаю": Лариса Долина нахамила поклоннице во время концерта

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Российская певица Лариса Долина унизила одну из своих поклонниц из-за "нищебродского подарка".

Так, инцидент произошел на концерте артистки в городе Возжск (Россия). В сети появилось видео, на котором запечатлено, как после исполнения одной из песен к Долиной на сцену выбежала женщина и вручила ей букет цветов и два яблока. На что звезда резко ответила ей (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я не голодаю": Лариса Долина нахамила поклоннице во время концерта

Лариса Долина

Фото: instagram/larisa_dolina_

"Решили меня подкормить? Спасибо, я не голодаю", — сказала Долина.

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Отметим, что после этого смущенная женщина молча отправилась в зал, а артистка как ни в чем не бывало продолжила петь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Долина, признавшаяся в отсутствии желания избавляться от лишнего веса, удивила поклонников резкими переменами. Артистка пришла на премьеру фильма "Алита: боевой ангел", продемонстрировав всем, что сильно похудела.

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Персона
Лариса Долина
Место
Россия
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