"Я, мать его, невеста!" Звезде "Квартала" сделали предложение во время концерта

Актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу в Одессе.

Так, ее возлюбленный, участник "Лиги смеха" Роман Блажкевич сделал признание за кулисами прямо во время концерта. Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.

"Я всегда думала, что буду знать, когда это произойдет и смогу нормально сказать "да". Я точно не ожидала, что через 5 минут после этого выйду на сцену и офигею там во второй раз!" – эмоционально поделилась артистка.

Также она поблагодарила проект "Лига смеха" за то, именно там она познакомилась со своим женихом.

"Я стала, мать его, невестой! Спасибо, "Лига Смеха", что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса – место, где пишется наша история", – добавила Алина.

Алина Гордиенко и Роман Блажкевич Instagram @alinagordienko

В комментариях под постом пользователи принялись активно поздравлять пару. Также влюбленных поздравили и на официальной странице "Женского квартала" в Instagram.

Алина Гордиенко Instagram @alinagordienko

"Одесса – это город, где случается магия. Поздравляем с помолвкой наших Алину Гордиенко и Романа Блажкевича. Огромной, безграничной любви!" – отметили в "Квартале".

Алина Гордиенко Instagram @alinagordienko

"Это прекрасно, поздравляем вас! Сладкие, влюбленные милашки", – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о романе еще одной звезды "Женского квартала" Екатерины Никитиной с коллегой по сцене Константином Трембовецким.

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