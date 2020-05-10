"Я люблю Украину!" Куриленко "без украинской крови" оправдалась за скандал

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая ранее отреклась от своей национальности, оправдалась за скандальное заявление.

Так, по словам артистки, она любит Украину и не отрекалась от нее. А то, что тест ДНК не показал в ней украинской крови – это была просто констатация факта. Об этом Куриленко заявила на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Во-первых, научитесь читать. Когда написано поздравление, оно подразумевает только то, о чем говорит и ничего более! Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и смысл, который вы придаете моим словам – это ваши выдумки. Нигде в моих постах вы не найдете ни слова, о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отрекаюсь, ни слова о том что я не люблю украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией. Раз вам важно знать мое мнение, то могли бы просто спросить и я бы ответила: я люблю Украину и ее людей. А то, что тест ДНК не показал во мне украинскую кровь – это просто констатация факта!" – заявила Куриленко.

Она также добавила, что ей все равно, какая в ней кровь. Ведь, по словам артистки, "она не расистка".

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Мне вообще все равно, какая во мне кровь – я не расистка! Я ко всем кровям (и цветам кожи) отношусь с любовью. А вот если у вас пробуждается автоматическая ненависть ко мне только из-за того, что во мне нет украинской крови – это многое говорит о вас! Ненависть людей за их этническое происхождение называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется", – подытожила Куриленко.

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 40-летняя Куриленко переболела коронавирусом. Женщина несколько недель провела дома в изоляции – ее не госпитализировали из-за переполненных больниц.

Также, по словам звезды, врачи не назначили ей никаких препаратов для борьбы с коронавирусом. В конце марта 2020 Ольга сообщила, что спустя несколько недель полностью излечилась.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.