"Я крымская няш-мяш": Поклонская похвасталась "красотой" и нарвалась на Собчак

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская похвасталась "голливудской фотосессией".
Так, она опубликовала снимки на канале в Telegram, "скромно" назвав себя "красоткой".
"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну я ведь крымская "няш-мяш", – написала Поклонская.
Наталья Поклонская
Telegram
Наталья Поклонская
Telegram
Поклонская похвасталась новыми фото
На фото фанатки "русского мира" активно реагируют пользователи сети и даже известные личности. Так, телеведущая и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак пошутила, что "Поклонская в игривом настроении".
Эта фраза задела Поклонскую, которая ответила: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую".
Собчак отреагировала на фото Поклонской
Перепалка Собчак и Поклонской
Собчак и Поклонская
Как писал OBOZREVATEL, недавно Поклонская внезапно пожаловалась на жизнь в России, заявив, что в стране пытаются заработать на панике людей.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал