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2 февраля • обновлено в 18:51
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"Я крымская няш-мяш": Поклонская похвасталась "красотой" и нарвалась на Собчак

3.7т
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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская похвасталась "голливудской фотосессией".

Так, она опубликовала снимки на канале в Telegram, "скромно" назвав себя "красоткой".

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну я ведь крымская "няш-мяш", – написала Поклонская.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Telegram

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Telegram

Поклонская похвасталась новыми фото

Поклонская похвасталась новыми фото

Новости
"Вам не стыдно?" Поклонская внезапно набросилась на Зеленского с обвинениями

На фото фанатки "русского мира" активно реагируют пользователи сети и даже известные личности. Так, телеведущая и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак пошутила, что "Поклонская в игривом настроении".

Эта фраза задела Поклонскую, которая ответила: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую".

Собчак отреагировала на фото Поклонской

Собчак отреагировала на фото Поклонской

Перепалка Собчак и Поклонской

Перепалка Собчак и Поклонской

Собчак и Поклонская

Собчак и Поклонская

Как писал OBOZREVATEL, недавно Поклонская внезапно пожаловалась на жизнь в России, заявив, что в стране пытаются заработать на панике людей.

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Автор
Кирилл Лютый
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для одичалого сброда с росеи пойдет!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кацaп Кацaпыч, В ЭТОЙ КРЫМСКОЙ СОСКИ МОЗГОВ ПОБОЛЕЕ ЧЕМ В ЛАПТЕРОГИХ , ОНА УЧИЛАСЬ В УКРАИНЕ , но это сколько надо отчмекать что бы попасть в крысе в фаворитки а потом и параше , может она кабаеву подвинула и в самого миньет исполняет по крымски
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