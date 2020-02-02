"Я крымская няш-мяш": Поклонская похвасталась "красотой" и нарвалась на Собчак

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская похвасталась "голливудской фотосессией".

Так, она опубликовала снимки на канале в Telegram, "скромно" назвав себя "красоткой".

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну я ведь крымская "няш-мяш", – написала Поклонская.

Наталья Поклонская Telegram

Наталья Поклонская Telegram

Поклонская похвасталась новыми фото

На фото фанатки "русского мира" активно реагируют пользователи сети и даже известные личности. Так, телеведущая и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак пошутила, что "Поклонская в игривом настроении".

Эта фраза задела Поклонскую, которая ответила: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую".

Собчак отреагировала на фото Поклонской

Перепалка Собчак и Поклонской

Собчак и Поклонская

Как писал OBOZREVATEL, недавно Поклонская внезапно пожаловалась на жизнь в России, заявив, что в стране пытаются заработать на панике людей.

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