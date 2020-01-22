"Я, как последнее чмо": жена Петросяна сделала признание

Помощница, а теперь еще и новая жена знаменитого российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова интересно высказалась о своем внешнем виде.

Об этом она рассказала в одном из сториз на своей странице в Instagram.

Отмечается, что молодая женщина опубликовала видео, как при плюсовой температуре стоит под дождем.

"Погода называется: обнять и плакать. Вот я стою, как последнее чмо. Но на улице идет дождь и мне все равно, как я выгляжу", - говорит Брухунова.

Поскольку сториз в Инстаграм хранятся всего сутки, мы загрузили видео на YouTube:

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