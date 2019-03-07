"Я к такому не готовилась": жена Зеленского дала первое интервью

Жена украинского шоумена, основателя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского — Елена — впервые за многие годы дала крупное интервью.

Так, специально для Йод.media, она рассказала, как изменилась жизнь ее семьи после того, как муж стал кандидатом в президенты.

- Елена, ваши интервью прессе такие же редкие, как и ваше появление на сцене или в кадре. Хотя в некоторых фрагментах с давних выпусков КВН вас можно увидеть. Почему избегаете публичности в последнее время?

- Я избегаю публичности не последним временем, а вообще. Скажу так: я не из тех людей, которые комфортно чувствуют себя, находясь в центре внимания. За публичность в нашей семье успешно отвечает другой человек. Поэтому благодарю вас за возможность ответить на ваши вопросы, сидя с компьютером на диване.

- Вы готовы к кардинальным изменениям в жизни в случае победы Владимира?

- Готовность — это результат процесса подготовки. Я к такому не готовилась. А вообще, в таких случаях не стоит забегать вперед.

Фото: news-facts.com

- Сейчас ваша семья в центре внимания больше, чем когда-либо. Появились из-за этого какие-то ограничения? Ведете прежний образ жизни?

- Конечно, произошли изменения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому из соображений безопасности я не буду об этом говорить. А в целом все осталось по-прежнему.

На самом деле, изменилось не так много — папа так же много работает, но при этом принимает на себя огромную волну негатива, что не может не утомлять. Однако детей мы стараемся как-то от этого ограждать.

- Как дети отреагировали на новый виток в карьере отца? Вообще, с детьми обсуждали эти нюансы?

- Младший сын (Кириллу 6 лет. - Ред.) пока не очень интересуется папиной карьерой — его больше волнует, сможет ли тот сегодня с ним поиграть.

Старшая дочь (Александре - 14. - Ред.) В состоянии юношеского максимализма выражает активное недовольство. Ей не хочется, чтобы папа погружался в мир политики, становился похожим на представителей политического бомонда, которых она видит по телевизору. Я пытаюсь ей объяснить, что в любой среде можно оставаться самим собой, сохранять порядочность и принципиальность. И что папа точно сможет это сделать.

Фото: iod.media

- Если представить, что ваша семья — это мини-государство, то какая форма правления в этой стране? Как разделена власть, какие полномочия у каждого, кто за что отвечает?

- В смысле — монархия или республика? Республика, конечно. Надеемся, порядок в нас демократический. Папа осуществляет общее стратегическое руководство, а дальше нам предоставлена ​​свобода действий. Народ не имеет никаких ограничений!

- Владимир, выполняя роль президента в сериале "Слуга народа", играет самого себя? Или он в жизни совсем не похож на Голобородько? Что у них общего, а в чем они кардинально разные?

- Голобородько — не Зеленский однозначно! Владимир значительно более приспособлен к жизни, чем его герой в кино. Есть, конечно, и общие черты — честность, порядочность. И не всегда оправдана любовь к людям. Но это только мое мнение!

Фото: facenews.ua

- Вы оба по зодиаку — Водолеи, дни рождения — подряд (у Владимира - 25 января, у Елены - 6 февраля. - Ред.). Что в этом году подарили друг другу?

- Я подарила духи. А то, что подарил он, вы увидите в декларации за этот год. Шутка.

- Помните тот день, когда впервые сказали Владимиру, что ждете ребенка? Какой была его реакция? А во второй раз он отреагировал более спокойно или наоборот?

- Конечно, я помню оба раза. Он очень любит детей. Это была реакция нормального человека, который понимает, что осуществляется его желание, и теперь это счастье у него на всю жизнь. Конечно, второй раз он уже знал, как это круто, и не только радовался, но и сразу начал строить планы!

Фото: shoubiz.guru

- Когда в последний раз были на свидании? И часто ли удается побыть вдвоем в романтической атмосфере?

- Романтические свидания — это не про нас! У нас всегда есть о чем поговорить, и часто наши разговоры перерастают в споры. Поэтому даже если мы придем в ресторан на ужин со свечами, это со стороны будет выглядеть как тайное совещание тет-а-тет.

Фото: stars.tv

- Как часто выбираетесь в отпуск всей семьей? И как долго вам удается удержать Владимира на пляже? Вы предпочитаете активный отдых?

- Мы всегда отдыхаем с детьми. Как можно поехать отдыхать и оставить детей дома? Активный папа — активный отдых. Лишь в последнее время мы можем несколько дней отлеживать бока с книжкой на шезлонге, а с третьего — обязательно куда-то едем, плывем, на что-то смотрим. На самом деле, это же замечательно! Гораздо интереснее получать какую-то информацию, впечатления, чем просто отсыпаться.

- Есть ли у Владимира черты характера, привычки, которые мало известны широкой публике?

- Мне кажется, Владимир дал в своей жизни столько интервью, что успел рассказать о себе практически все. От меня, наверное, нужны какие-то бытовые подробности?

- Давайте их!

- Например, утром за завтраком он почти никогда не пьет кофе. Зато любит заварить черный чай и пить его из красивой чашки. Почему-то любит классическую белую посуду. Причем в других бытовых вещах он совсем неприхотлив. Отпивает треть, ну, может, половину чашки — и идет на работу. Просто получает удовольствие от процесса.

Фото: pravda.com.ua

- Владимир часто советуется с вами перед тем, как принять какое-то решение?

- Иногда советуется, конечно. Но было бы неправдой сказать, что во всем! Скорее он иногда говорит вслух свои планы, чтобы услышать, как это звучит.

- Часто в той или иной миниатюре или шутке на сцене "Вечернего Квартала" появляются эпизоды из вашей семейной жизни?

- Сцена и жизнь у нас не пересекаются.

- Как-то Владимир признался, что опасается брать вас на премьеры своих фильмов из-за ваших острых комментариев. Якобы вы своими шутками заставляете его краснеть. Любите пошутить над мужем? Кстати, как он реагирует, когда не он, а над ним шутят?

- Я и сама боюсь ходить на премьеры из-за своих острых комментариев. Каждый раз даю себе слово держать язык за зубами!

Фото: ivona

- О вас широкой общественности известно очень мало. Кто такая Елена Зеленская: леди, предпочитает ходить в изящных платьях и на каблуках, или девушка, которая в повседневной жизни выбирает джинсы и кеды?

- Второй вариант. Но не исключая полностью первый. Я просто считаю, что время джинсов и кроссовок в жизни женщины когда-то закономерно заканчивается. Почему бы не насладиться комфортом, пока это возможно?

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