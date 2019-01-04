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''Я и моя команда - мы идем'': Притула вслед за Зеленским обратился к украинцам

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Украинский юморист и телеведущий Сергей Притула записал короткое видеообращение к украинцам, в котором потроллил коллегу, лидера студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Спародировав манеру, в которой Зеленский в новогоднюю ночь объявил о решении идти в президенты, Притула сообщил о твердом решении идти в отпуск. Видео появилось на YouTube-канале Chile Pepper.

"Уважаемые украинцы, вот и пришел новый, 2019 год, с которым вас искренне поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты, и тысячи из вас писали мне: "Сергей, иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, я и моя команда - мы идем… в отпуск. До встречи после Водокрещи", - заявил он.

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После публикации на видеохостинге ролик собрал без малого 7 тыс. просмотров, изрядно повеселив зрителей.

"Сергей, респект! Счастливых праздников", "Серега молодец! Все правильно, каждый должен быть на своем месте!﻿" - указали в комментариях. Ролик стал очередным поводом для дискуссий на тему того, стоило ли Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

Персоны
Сергей ПритулаВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видеоYoutube
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Задергались порохоботы, видимо поплохело им. Кранты подкрались незаметно, но уверенно.
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