''Я и моя команда - мы идем'': Притула вслед за Зеленским обратился к украинцам

Украинский юморист и телеведущий Сергей Притула записал короткое видеообращение к украинцам, в котором потроллил коллегу, лидера студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Спародировав манеру, в которой Зеленский в новогоднюю ночь объявил о решении идти в президенты, Притула сообщил о твердом решении идти в отпуск. Видео появилось на YouTube-канале Chile Pepper.
"Уважаемые украинцы, вот и пришел новый, 2019 год, с которым вас искренне поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты, и тысячи из вас писали мне: "Сергей, иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, я и моя команда - мы идем… в отпуск. До встречи после Водокрещи", - заявил он.
После публикации на видеохостинге ролик собрал без малого 7 тыс. просмотров, изрядно повеселив зрителей.
"Сергей, респект! Счастливых праздников", "Серега молодец! Все правильно, каждый должен быть на своем месте!" - указали в комментариях. Ролик стал очередным поводом для дискуссий на тему того, стоило ли Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.