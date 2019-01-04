''Я и моя команда - мы идем'': Притула вслед за Зеленским обратился к украинцам

Украинский юморист и телеведущий Сергей Притула записал короткое видеообращение к украинцам, в котором потроллил коллегу, лидера студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Спародировав манеру, в которой Зеленский в новогоднюю ночь объявил о решении идти в президенты, Притула сообщил о твердом решении идти в отпуск. Видео появилось на YouTube-канале Chile Pepper.

"Уважаемые украинцы, вот и пришел новый, 2019 год, с которым вас искренне поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты, и тысячи из вас писали мне: "Сергей, иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, я и моя команда - мы идем… в отпуск. До встречи после Водокрещи", - заявил он.

После публикации на видеохостинге ролик собрал без малого 7 тыс. просмотров, изрядно повеселив зрителей.

"Сергей, респект! Счастливых праздников", "Серега молодец! Все правильно, каждый должен быть на своем месте!﻿" - указали в комментариях. Ролик стал очередным поводом для дискуссий на тему того, стоило ли Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты.

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