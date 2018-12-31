"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России за несколько часов до наступления Нового года обратилась к своим фанатам и поинтересовалась, готовы ли они к празднику.

"Скоро 2019. Я — готова! А вы?" — написала она на своей странице в Instagram и опубликовала новый сексуальный снимок с бенгальскими огнями.

Поклонники похвалили Лободу за невероятную внешность и пожелали счастливого Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оголившуюся Лободу сравнили с Машей Распутиной.

Также Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.