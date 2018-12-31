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"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России за несколько часов до наступления Нового года обратилась к своим фанатам и поинтересовалась, готовы ли они к празднику.

"Скоро 2019. Я — готова! А вы?" — написала она на своей странице в Instagram и опубликовала новый сексуальный снимок с бенгальскими огнями.

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Поклонники похвалили Лободу за невероятную внешность и пожелали счастливого Нового года.

"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом
"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом
"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом
"Я готова!" Лобода показала сексуальное фото перед Новым годом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оголившуюся Лободу сравнили с Машей Распутиной.

Также Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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Vel Vetok
Vel Vetok
А в СССР блядей расстреливали...
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