"Я фригидная!" Популярная в РФ ведущая сделала громкое заявление о сексе

60-летняя российская актриса и ведущая Лариса Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся!" рассказала о своей интимной жизни.

Звезда фильма "Жестокий романс" в беседе с гостем передачи призналась, что она ненавидит секс.

Лариса Гузеева Скриншот из видео

"Меня вообще ничего не интересует. Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять", — призналась звезда.

"Я лучше постираю или генеральную уборку сделаю!" — добавила актриса.

Отметим, Лариса Гузеева 20 лет состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. У актрисы также есть сын Георгий от первого брака.

Лариса Гузеева и ее супруг СтарХит

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-клиника Zava назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса. Так, по результатам исследования, для достижения оргазма представительницам прекрасного пола нужен пенис размером в 15,4 см.

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