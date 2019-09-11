"Я этому не учил": муж Фриске пожаловался на ругань от сына

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сообщил о том, что его 6-летний сын Платон начал материться.

Так, по словам артиста, мальчик употребил нецензурное слово во время просмотра приключенческого фильма. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

"История про детей и ругательства. Смотрим приключенческий фильм. У главного героя остаются считанные минуты, если его постигнет неудача, он никогда не сможет вернуться домой. Как на зло все идет не по плану. Срочно, надо что-то делать. Скорее! Торопись 3-2-1… — (ребенок) Нет, бл*ть! Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше", — рассказал Шепелев.

Дмитрий Шепелев с сыном Фото: postimees.ee

Также Дмитрий отметил, что спустя некоторое время Платон еще раз высказался нецензурно. Тогда он был вынужден серьезно с ним поговорить.

Дмитрий Шепелев Фото: eg.ru

"Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда? Я этому не учил", — подчеркнул Шепелев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев признался, что у него начались проблемы с сыном Платоном. Так, мужчина заявил, что мальчик начал ему врать.

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