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11 сентября • обновлено в 11:31
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"Я этому не учил": муж Фриске пожаловался на ругань от сына

6.2т Читать материал на украинском

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сообщил о том, что его 6-летний сын Платон начал материться.

Так, по словам артиста, мальчик употребил нецензурное слово во время просмотра приключенческого фильма. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

"История про детей и ругательства. Смотрим приключенческий фильм. У главного героя остаются считанные минуты, если его постигнет неудача, он никогда не сможет вернуться домой. Как на зло все идет не по плану. Срочно, надо что-то делать. Скорее! Торопись 3-2-1… — (ребенок) Нет, бл*ть! Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше", — рассказал Шепелев.

"Я этому не учил": муж Фриске пожаловался на ругань от сына

Дмитрий Шепелев с сыном

Фото: postimees.ee

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Также Дмитрий отметил, что спустя некоторое время Платон еще раз высказался нецензурно. Тогда он был вынужден серьезно с ним поговорить.

"Я этому не учил": муж Фриске пожаловался на ругань от сына

Дмитрий Шепелев

Фото: eg.ru

"Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда? Я этому не учил", — подчеркнул Шепелев.

История про детей и ругательства. Смотрим приключенческий фильм. У главного героя остаются считаные минуты, если его постигнет неудача, он никогда, никогда не сможет вернуться домой. Как на зло всё идет не по плану. Срочно, надо что-то делать. Скорее! Торопись 3-2-1… - (ребенок) Нет, 🤬! Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше. У главного героя дела идут совсем неважно. Но он не сдается. Бежит. Садится в машину. Спасение близко. Он поворачивает ключ зажигания … о нет, не заводится! Еще раз, еще, еще - безуспешно. Он в отчаянии бьет рукой по рулю…(!) - (ребенок шепотом) 🤬… Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда "🤬?" Я этому не учил. Ладно, расскажите мне про самый неудачный момент, когда ваши дети ругались матом. Посмеемся. #60секунд #дмитрийшепелев #дети

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев признался, что у него начались проблемы с сыном Платоном. Так, мужчина заявил, что мальчик начал ему врать.

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Персона
Дмитрий Шепелев
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да все дети знают матюки)))ничего особенного
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