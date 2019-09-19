Главная Новости
19 сентября • обновлено в 08:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Я ее бил и душил": популярного а РФ ведущего обвинили в насилии над женой

Читать материал на украинском

Денис Стойков раскрыл детали бракоразводного процесса с Верой Серебровской. Супруги официально расстались в 2013 году. Тогда бывшая избранница обвиняла телеведущего в домашнем насилии.

Сам Стойков рукоприкладство отрицает, пишет "СтарХит".

"Я ее бил и душил": популярного а РФ ведущего обвинили в насилии над женой
Новости
Процесс обратим: появилась неожиданная информация о Заворотнюк

"Мы оба неправильно себя вели. По решению суда все завершилось мировым соглашением относительно нашего общения с дочкой, которая осталась жить с Верой. Сейчас меня все устраивает. С Верой, правда, нет никаких отношений, только дочку принимаю в гостях. Бывшую жену я никогда не бил. Это она пыталась преподнести, что я ее душил, колотил. Причем, справки приносила не из травмопункта, а от гинеколога", — рассказал Стойков.

"Я ее бил и душил": популярного а РФ ведущего обвинили в насилии над женой

Как ранее писал OBOZREVATEL, участник поп-группы Backstreet Boys Ник Картер наложил судебный запрет на младшего брата Аарона Картера из-за его намерений убить беременную жену музыканта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel