"Я ее бил и душил": популярного а РФ ведущего обвинили в насилии над женой

Денис Стойков раскрыл детали бракоразводного процесса с Верой Серебровской. Супруги официально расстались в 2013 году. Тогда бывшая избранница обвиняла телеведущего в домашнем насилии.

Сам Стойков рукоприкладство отрицает, пишет "СтарХит".

"Мы оба неправильно себя вели. По решению суда все завершилось мировым соглашением относительно нашего общения с дочкой, которая осталась жить с Верой. Сейчас меня все устраивает. С Верой, правда, нет никаких отношений, только дочку принимаю в гостях. Бывшую жену я никогда не бил. Это она пыталась преподнести, что я ее душил, колотил. Причем, справки приносила не из травмопункта, а от гинеколога", — рассказал Стойков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участник поп-группы Backstreet Boys Ник Картер наложил судебный запрет на младшего брата Аарона Картера из-за его намерений убить беременную жену музыканта.

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