"Я единственный говорю правду": Разин "наехал" на семью Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин вступил в словесную перепалку с семьей актрисы Анастасии Заворотнюк и призвал их как можно скорее поделиться данными о ее состоянии.

На своей странице в Instagram он написал, что является единственным источником достоверной информации, а правду о звезде рассказывает от чистого сердца.

"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил еще большее горе и поэтому понимаю, насколько важно говорить людям, как можно быстрее, правду. Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес и пишет о том, что я пережил такое горе. Но я желаю только выздоровления Насте. Мало того, я хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте", – отметил Разин.

Анастасия Заворотнюк Eadaily

Он рассказал, что врачи из клиники, в которой проходит курс реабилитации актриса, наговорили ему "ужасные вещи". Потому продюсер настоял на важности быстрее "разбудить сознание" родственников звезды.

"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти, но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя как можно быстрее вышла из этого состояния. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису", – добавил Разин.

Продюсер также пристыдил всех за упреки по поводу его личного знакомства с Заворотнюк, назвав их неуместными. Он пояснил, что никогда близко не был с ней знаком.

Ранее семья больной раком Заворотнюк с иронией отреагировала на заявление Разина о том, что Анастасии стало лучше. Они отметили, что актриса даже не знакома с этим человеком.

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