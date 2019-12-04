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4 декабря • обновлено в 17:25
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"Я дважды перенес рак": Познер сделал неожиданное признание

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Известный российский телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь.

Об этом он сообщил изданию StarHit. "Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак", — отметил телеведущий.

Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: newtvnews.ru

По информации инсайдеров, впервые у Познера обнаружили коварный недуг в 1993 году. Врачи американской клиники сообщили ведущему, что диагностировали у него опухоль предстательной железы. Но так как болезнь нашли достаточно рано, то в результате проведенной операции Владимиру Владимировичу удалось успешно вылечиться.

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Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: rtvi.com

"Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться... Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся", — рассказал Познер о нелегком этапе в жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский телеведущий Андрей Малахов рассказал жуткую историю про Владимира Познера. Так, он бросил свою жену, с которой прожил 40 лет и не пришел к ней на похороны, когда та умерла от рака.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Познер
Место
Россия
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семенов Александр
семенов Александр
Всем кто столкнулся с этим диагнозом, желаю здоровья выдержки и любви близких .
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