"Я дважды перенес рак": Познер сделал неожиданное признание

Известный российский телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь.

Об этом он сообщил изданию StarHit. "Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак", — отметил телеведущий.

Владимир Познер Фото: newtvnews.ru

По информации инсайдеров, впервые у Познера обнаружили коварный недуг в 1993 году. Врачи американской клиники сообщили ведущему, что диагностировали у него опухоль предстательной железы. Но так как болезнь нашли достаточно рано, то в результате проведенной операции Владимиру Владимировичу удалось успешно вылечиться.

Владимир Познер Фото: rtvi.com

"Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться... Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся", — рассказал Познер о нелегком этапе в жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский телеведущий Андрей Малахов рассказал жуткую историю про Владимира Познера. Так, он бросил свою жену, с которой прожил 40 лет и не пришел к ней на похороны, когда та умерла от рака.

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