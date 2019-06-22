"Я должен держаться": известный в России рэпер заболел раком

Известный российский рэпер Саша Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием, у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.

О состоянии своего здоровья артист постоянно пишет в Instagram. "Битва будет тяжелой и беспрерывной в течении полугода точно. Лимфома агрессивная, химиотерапия, соответственно, тоже. Хорошо, что я не один, вы рядом, и поэтому не могу себе позволить дать слабины, а тем более опустить руки. Наверное, чем тяжелее битва, тем выше награда", — поделился Саша Скул.

Сейчас артист ходит в марлевой маске. Сам Скул говорит, что выглядит не очень и похудел. Из-за химиотерапии у него начали выпадать волосы, Скул пишет, что планирует побриться к следующему сеансу.

Музыкант переживает за близких людей, которым приходится видеть его разбитым и больным, но при этом говорит, что один он не справиться. "Сердце кровью обливается из-за любимой Лизы и мамочки. Мое состояние после химии видеть в первую очередь им, возить на инвалидной коляске, жить в унылой больнице, пока худо-бедно не приду в себя. Я должен держаться, должен справиться", — добавил рэпер.

Тагир Маджулов, больше известный как рэпер Саша Скул, обрел популярность после выхода в прошлом году альбома "Песни про вас". Артист является участником коллектива "Бухенвальд Флава" и баттл-проекта "Версус".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые использовали лазеры для ранней диагностики и оценки возможного рецидива меланомы – одного из видов рака кожи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!