"Я что, Попка-дурак?" Тищенко жестко прошелся по "Ревизору"

Известный ресторатор, шоумен и народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко раскритиковал программу "Ревизор".

В ответ на вопросы журналистов он рассказал о неэффективности проекта (чтобы посмотреть видео OBOZREVATEL, проскролльте до конца страницы).

Тищенко раскритиковал "Ревизор"

"У меня есть намерение сделать такую а-ля "ревизорскую" программу, которая не только бы говорила, как нужно делать, а еще и следила, что это выполняется", – поделился он планами.

По словам Тищенко, это будет "действительно "Ревизор". Он также рассказал, что именно по этой причине ушел из известной программы.

Николай Тищенко раскритиковал "Ревизор"

"Потому что "Ревизор" уже не соответствовал моим взглядам. Это были такие себе разговоры. Пришел, рассказал, люди на это посмотрели, но ничего не изменяется в Украине. А зачем мне говорить? Я что, Попка-дурак?! Я хочу менять. Потому с "Ревизором" мы "па-па". Есть у меня с командой "Ревизор" предложение сделать что-то такое, что бы действительно работало, и действительно стимулировало какие-то определенные результаты", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL предложил читателям узнать, кем же является Николай Тищенко, и какое у него было скандальное прошлое.

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