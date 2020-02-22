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23 февраля • обновлено в 00:23
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"Я бы вышла за тебя замуж": Кароль сделала громкое заявление во время Нацотбора на Евровидение

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Украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, сделала громкое заявление во время финала Нацотбора на Евровидение 2020. Так, после выступления Дэвида Аксельрода она сказала, что вышла бы за него замуж.

Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram.com/tina_karol

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"Твой образ, твое перевоплощение... Ты кинул эту стойку, ты рвешь за свою любовь. Она твоя. Я бы вышла замуж за тебя. Это было примерно так. Я тут единственная девушка, на меня не просто сработало", - заявила Кароль.
Кароль сделала громкое заявление во время Нацотбора на Евровидение

Скриншот из видео

Ведущий шоу Сергей Притула в ответ на реплику Кароль пошутил про Дана Балана.

"Только что головой разбил экран один Дан Балан", - сказал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Мария Дидык
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