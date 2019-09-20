"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном нежно-розовом белье, продемонстрировав пышные формы.
Эвелина Бледанс
Фото: politeka.net
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Бледанс. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Эвелина Бледанс засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс в откровенном белье
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс засветила грудь
Фото из Instagram
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив грудь, из-за чего у поклонников просто не было слов.
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