"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном нежно-розовом белье, продемонстрировав пышные формы.

Эвелина Бледанс Фото: politeka.net

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Бледанс. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс засветила пышную грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Эвелина Бледанс Фото из Instagram

Эвелина Бледанс в откровенном белье Фото из Instagram

Эвелина Бледанс засветила грудь Фото из Instagram

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив грудь, из-за чего у поклонников просто не было слов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!