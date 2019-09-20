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21 сентября • обновлено в 01:58
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"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

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50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном нежно-розовом белье, продемонстрировав пышные формы.

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс

Фото: politeka.net

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Бледанс. Они засыпали ее комплиментами.

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком
"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком
"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком
"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком
"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Соблазнительная Эвелина Бледанс

Фото из Instagram

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс в откровенном белье

Фото из Instagram

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс засветила грудь

Фото из Instagram

"Я бы тебя съел!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным снимком

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив грудь, из-за чего у поклонников просто не было слов.

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Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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