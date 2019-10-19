"Я бы тебя...": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, восхитила поклонников неожиданным и откровенным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в коротких спортивных шортах, демонстрируя пышные формы.

"Привет, спишь?" – коротко подписала пост Седокова.

Анна Седокова Instagram звезды

Поклонники с восторгом приняли новую публикацию певицы. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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