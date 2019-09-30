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30 сентября • обновлено в 09:40
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"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась фото, сделанным в ванной.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в халате, оголив ногу.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", — написала Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны
"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны
"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны
"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны
"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны
"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

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Ани Лорак продемонстрировала "пятую точку"

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Фото из Instagramп

Соблазнительная Ани Лорак

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.

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Персона
Ани Лорак
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