"Я бы тебя чмокнул!" Лорак взбудоражила сеть пикантным фото из ванны

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась фото, сделанным в ванной.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в халате, оголив ногу.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", — написала Лорак.

Ани Лорак Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.

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