"Я бы его сжег": Галкин жестко выступил против власти России

Известный российский шоумен Максим Галкин раскритиковал во время интервью журналисту Владимиру Познеру недавно принятый в РФ закон о фейковых новостях и оскорблении власти.

Он рассказал, что размытые не юридические термины позволяют власти пользоваться подобными актами избирательно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У нас много законов, которые являются свободным инструментом в руках. То есть, каким острием повернешь, так этот закон и сыграет. Эти размытые не юридические термины позволяют пользоваться этим законом избирательно, а значит, никто не застрахован", – пояснил Галкин.

Шоумен уточнил, что его лично этот закон пока не коснулся, хотя он достаточно часто шутит на своих концертах на политические темы.

Максим Галкин раскритиковал закон об оскорблении власти в РФ Кадр из видео

"Он уже принят. Была бы моя воля, я бы его сжег. Но это же не моя воля. Он мне не мешает. Может когда-то помешает. Я очень много шучу на политические темы и продолжаю это делать на своих концертах. В телевизионном варианте зритель не все может увидеть. Я не ропщу на какой-либо канал, потому что я считаю, что самое главное для меня – свобода изъяснения в зале, куда зритель купил билет. Там я говорю то, что хочу. Я человек добрый, потому юмор не злой", – добавил Галкин.

Максим Галкин у Познера Скриншот

Он признался, что является искренним по отношению к своему зрителю. Потому на концертах шоумен смеется "и над президентом, и над премьером, и над властью так, как я считаю это возможным и органичным".

"Я с властью никогда не боролся. Я пытался людям рассказать то, в шуточной форме, что они могут не услышать или не узнать. Чтобы это было весело и интересно, чтобы им стало легче. Мы смеемся над чем-то даже не веселым, и нам становится легче. Что касается законов – ты никогда не знаешь, за что и в какой момент ты станешь не мил власти. И если ты станешь не мил, есть такой закон, нет такого закона, найдут на тебя законы, которые не связаны с юмором", – резюмировал Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.

Также он подписал закон, которым запрещается российским военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Закон о фейковых новостях и оскорблении власти вступил в силу в России 29 марта. За нарушение предусматривается наказание в виде штрафа.

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