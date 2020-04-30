"Я буду завоевывать ее всю жизнь": грустная история любви и расставания Киркорова и Пугачевой

Российский певец, "король российской эстрады" Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 53 года.

Киркоров известен не только как знаменитый артист, но и как бывший муж Аллы Пугачевой. О том, как начиналась история их отношений и почему она закончилась, вспоминал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Филипп Киркоров и Алла Пугачева globallookpress.com

Пугачева и Киркоров: как начинались отношения

Известно, что Филипп Киркоров был влюблен в Аллу Пугачеву еще со времен своей юности, но лишь в 1988 году он впервые встретился с ней.

Через шесть лет романтичных признаний и красивых ухаживаний Пугачева все же ответила Киркорову взаимностью. Тогда ей было 39, ему – 21. Поженились влюбленные в 1994 году.

Брак продлился 11 лет, но даже после расставания Киркоров сумел сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленной.

Свадьба Пугачевой и Киркорова instagram.com/alla_dovlatova

Почему развелись Пугачева и Киркоров

В октябре 2001 года начался роман Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Тогда она еще состояла в браке с Киркоровым. Как-то Алла Борисовна призналась, что говорила Киркорову: если у нее появятся чувства на стороне, она уйдет. По словам Пугачевой, она не ходит налево, а только прямо.

Официально Пугачева и Киркоров развелись в марте 2005 года. Забирать свидетельство о разводе из загса Киркоров приехал один, а Пугачева – вместе с Галкиным. На Киркорове лица не было. Пугачева, наоборот, сразу поехала отмечать развод в ресторан вместе с новым избранником. Киркоров также был приглашен, но по понятным причинам отказался.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Pinterest

Пугачева и Галкин: новая любовь Примадонны

Максим Галкин говорит, что когда начинался его роман с Пугачевой, отношения между ней и Киркоровым были уже не такими близкими, поэтому он никогда не считал себя разлучником.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. На тот момент они уже шесть лет жили гражданским браком.

"С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди разделены на половины. Вот я нашел свою половину. Ну, не совпали по времени, по возрасту. Но половина – все равно половина. Мне нравится все: как она смотрит, сидит, поет, молчит, как она думает, как готовит. И еще кое-что, о чем не принято говорить", – рассказал Галкин в интервью журналу "Сноб".

Алла Пугачева и Максим Галкин instagram.com/maxgalkinru

Киркоров и Пугачева после развода

У Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова даже после развода остались прекрасные отношения. Люди из окружения знаменитостей говорят, что Пугачева и Киркоров созваниваются по несколько раз в день, переписываются и обсуждают друг с другом самые разные проблемы.

Сам Киркоров говорит, что всегда прислушивается к советам экс-супруги и очень ценит дружбу с ней.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Pinterest

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Pinterest

Сейчас Пугачева и Киркоров дружат семьями, встречают вместе праздники и детские торжества и во всем поддерживают друг друга. По словам Филиппа, он рад, что Примадонна счастлива в браке.

"Алла счастлива. И мне, другу, сегодня великое счастье – видеть ее счастливой, молодой, худой, с горящим глазом, утопающей в любви дома. Вижу, как к ней относится Макс, он молодец", – сказал он как-то.

Филипп Киркоров и его дети: Алла-Виктория и Мартин instagram.com/fkirkorov

Чувства к Примадонне не остыли

При этом поп-король России не раз намекал, что до сих пор испытывает чувства к бывшей жене: "Какой же я дурак! Какая роскошная женщина! Как я мог ее потерять? Не спрашивайте меня. Я законченный эгоист, мальчишка, который просто заигрался со славой. Я обнаглел, свесил ноги. Представь себе, в этом Киркоров. Идиот. Понимаю, что любил и, к сожалению, поступил очень нехорошо. За что поплатился и раскаиваюсь. Но уже поздно".

"Я буду завоевывать ее всю жизнь…" – заявил он также в одном из интервью.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Pinterest

Киркорову приписывают множество романов, но после брака с Аллой Борисовной он так и не смог больше построить серьезных отношений. "Так сложно после одной королевы найти другую. Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы. Поэтому лучше быть одному, чем вместе с кем попало", – признался как-то артист.

Отметим, как сообщал ранее OBOZREVATEL, Киркоров рассказал, как на него повлиял развод с Пугачевой. Артист заявил, что не хотел бы влюбляться в ближайшее время.

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