"Я блокадница": Бузова пошла на отчаянный шаг из-за скандала

Популярная российская певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram после скандала, разгоревшегося на фоне ее заявления "я блокадница".

Теперь просматривать страницу звезды смогут только те, кто получит от нее подтверждение на подписку. Таким образом, Бузова отсекает потенциальных хейтеров, которые смогли бы оставлять свою критику в ее адрес в комментариях.

Скандал вокруг певицы разгорелся 13 августа. Звезда опубликовала видео, на котором ее якобы случайно подловили, когда она вылизывала тарелку после еды. "Ну вкусно если мне! Я блокадница", – сказала тогда артистка, вызвав гнев в сети.

Известно, что Бузова – уроженка Санкт-Петербурга. Ее бабушка пережила блокаду Ленинграда и рассказывала внучке о событиях тех ужасных времен. Этим и попыталась оправдать Ольгу мать, выступая перед журналистами.

Бузова instagram/buzova86

Неуместное заявление певицы задело людей, переживших голод в Ленинграде. Председатель общества блокадников Центрального района СПб Анна Иосифовна Павлова заявила, что расстреляла бы Бузову за такие слова.

Не остался в стороне от скандала и российский поэт-песенник Илья Резник. Он заявил, что "Бог ей судья", уточнив о деградации звезд и потере всякого стыда. К ответу артистку призвали на пропагандистском шоу "60 минут". Во время эфира Бузова заявила по телефону, что "воспитывать ее не надо". Тем не менее, извинения блокадникам она все же принесла.

Ольга Бузова instagram/buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа стало известно, что зампредседателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин пожаловался на Бузову в прокуратуру из-за скандального заявления.

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