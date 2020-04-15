"Я без секса полтора года!" Муж Тодоренко Топалов сделал откровенное признание

Кристина Долматова Люди 21:24, 15.04.2020 Обновлено: 21:38, 15.04.2020

Российский певец Влад Топалов признался, что у него уже полтора года не было интима с супругой Региной Тодоренко.

Такое заявление артист сделал во время прямого эфира с блогершой Анастасией Ивлеевой в Instagram. К слову, Топалов принимал в нем участие вместе с Тодоренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram/reginatodorenko

Отметим, что во время прямой трансляции Регина и Анастасия выполняли различные задания и в случае проигрыша мужья девушек должны были бить их разрядом тока. В один момент Топалов слишком увлекся процессом и Тодоренко заявила, что он останется без секса на три месяца. Певец молчать не стал.

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко
Скриншот с видео

"Я без секса уже полтора года!" – сказал Топалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Киеве закрыли Медгородок: у всего персонала обнаружили COVID-19

Что происходит с брошенными ЖК "Укрбуд": интервью с президентом "Киевгорстроя"

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса

Бывшая хостес и бармен-кассир: сеть привела в недоумение новая помощница Шмыгаля

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею после нарушения карантина