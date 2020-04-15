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15 апреля • обновлено в 22:06
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"Я без секса полтора года!" Муж Тодоренко Топалов сделал откровенное признание

2.9т
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Российский певец Влад Топалов признался, что у него уже полтора года не было интима с супругой Региной Тодоренко.

Такое заявление артист сделал во время прямого эфира с блогершой Анастасией Ивлеевой в Instagram. К слову, Топалов принимал в нем участие вместе с Тодоренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Отметим, что во время прямой трансляции Регина и Анастасия выполняли различные задания и в случае проигрыша мужья девушек должны были бить их разрядом тока. В один момент Топалов слишком увлекся процессом и Тодоренко заявила, что он останется без секса на три месяца. Певец молчать не стал.

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко

Скриншот с видео

"Я без секса уже полтора года!" – сказал Топалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Влад Топалов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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