"Я без секса полтора года!" Муж Тодоренко Топалов сделал откровенное признание

Российский певец Влад Топалов признался, что у него уже полтора года не было интима с супругой Региной Тодоренко.

Такое заявление артист сделал во время прямого эфира с блогершой Анастасией Ивлеевой в Instagram. К слову, Топалов принимал в нем участие вместе с Тодоренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Отметим, что во время прямой трансляции Регина и Анастасия выполняли различные задания и в случае проигрыша мужья девушек должны были бить их разрядом тока. В один момент Топалов слишком увлекся процессом и Тодоренко заявила, что он останется без секса на три месяца. Певец молчать не стал.

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко Скриншот с видео

"Я без секса уже полтора года!" – сказал Топалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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