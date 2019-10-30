'Я — актриса, а вы плебеи': звезда из РФ устроила пьяный дебош в самолете

Российская актриса Лидия Вележева устроила пьяный дебош на рейсе Тель-Авив — Москва в Шереметьево.

Очевидцы заявили, что артистка вела себя неадекватно и не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании. В результате актрису сняли с рейса, сообщает Telegram-канал Mash.

Пассажиры отметили, что Вележева находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Я — актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными", - кричала Вележева.

Из-за неадекватного поведения Вележевой рейс задержали на два часа.

Лидия Вележева родилась в 1966 году в Киеве. Она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Идиот", "Убойная сила", "Простые истины", "Август. Восьмого", "Волкодав" и "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь". Вележева также является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и членом Общественной палаты РФ 5-го созыва.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Максим Аверин, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", устроил дебош в самолете, когда лайнер совершал перелет из Барнаула в Москву.

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