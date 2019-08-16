"Взять под контроль!" Скандал с "блокадницей" Бузовой набирает обороты

Скандал вокруг певицы Ольги Бузовой, сделавшей неуважительное заявление по поводу блокадников, набирает обороты.

На нее пожаловался в прокуратуру зампредседателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин, после чего рассказал подробности российскому "Пятому каналу".

Бузова instagram/buzova86

"Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она "блокадница" и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо", – сказал Бородин.

Заявление

Общественник предположил, что Бузова могла находиться в состоянии аффекта, "возможно наркотического или какого-либо еще". Он также настоял, что человек, родом из Ленинграда, не может в здравом уме говорить такие вещи.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Свою жалобу Бородин подал генеральному прокурору Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта Ольги Бузовой, который та активно ведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова вылизывала тарелку и заявила, что она блокадница. Это вызвало гнев пользователей и председателя общества блокадников Центрального района СПб Анны Иосифовны Павловой.

Позже известный российский поэт-песенник Илья Резник поставил на место певицу Бузову. Он заявил, что звезды потеряли всякую совесть, а певице "Бог судья".

Позже Бузова ответила на вопросы в эфире "60 минут", заявив, что "не надо ее учить, как себя вести". Но тем не менее, извинение все же принесла.

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