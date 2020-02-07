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7 февраля • обновлено в 09:51
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"Взяла деньги, полученные за продажную информацию": дочь Успенской тайно сбежала из России

7.6т
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Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина тайно покинула Россию, и улетела в США к своему отцу.

Как сообщила артистка Starhit, такое решение девушка приняла сама, а Успенская не стала ее удерживать.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

tvc.ru

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"Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, полученную за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная", – говорит Успенская.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Instagram @uspenskayalubov_official

Впрочем, как передает издание, певица обижена на свою дочь.

"Это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я и держала ее возле себя. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!", – говорит артистка.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

sobesednik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну и рожи млять...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Тьфу ты млять, я думал из-за Путена или из-за голодных бунтов и надвигающегося развала России сбежала, а тут простая бытовуха.
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