"Взорвалась голова, грудь": Алибасов рассказал, как глотнул "Крота"

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал, что средство для труб "Крот" стояло на подоконнике, когда он по ошибке сделал глоток.

Недомогание артист почувствовал практически мгновенно (чтобы послушать комментарий Алибасова для Daily Storm, проскролльте до конца страницы).

"Вышел на кухню, оглянулся, чтобы что-то попить. Было довольно жарко. Стоит "Крот" – яркий флакон. Ну типичные лимонные, ну что-то искусственное, магазинное. Он стоит на окне. Я его выпил, оттуда пшикнуло. Мгновенно практически потерял сознание, потому что взорвалась голова, грудь, Все, что живое, вдруг стало неживым. Все шипит внутри", – признался Алибасов.

Бари Алибасов Кадр из видео

По словам артиста, он и понятия не имеет, каким образом умудрился успеть набрать номер певца Владимира Политова. "Говорю: "Вова, я отравился. Все, больше наверное ты меня не увидишь", – добавил Алибасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

Алибасов-младший заявил, что на истории с отравлением отца заработал около 26 миллионов рублей.

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