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"Взорвалась голова, грудь": Алибасов рассказал, как глотнул "Крота"

2.3тЧитать материал на украинском

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал, что средство для труб "Крот" стояло на подоконнике, когда он по ошибке сделал глоток.

Недомогание артист почувствовал практически мгновенно (чтобы послушать комментарий Алибасова для Daily Storm, проскролльте до конца страницы).

"Вышел на кухню, оглянулся, чтобы что-то попить. Было довольно жарко. Стоит "Крот" – яркий флакон. Ну типичные лимонные, ну что-то искусственное, магазинное. Он стоит на окне. Я его выпил, оттуда пшикнуло. Мгновенно практически потерял сознание, потому что взорвалась голова, грудь, Все, что живое, вдруг стало неживым. Все шипит внутри", – признался Алибасов.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Кадр из видео

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По словам артиста, он и понятия не имеет, каким образом умудрился успеть набрать номер певца Владимира Политова. "Говорю: "Вова, я отравился. Все, больше наверное ты меня не увидишь", – добавил Алибасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
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