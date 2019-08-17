"Вже кінець..." В день рождения Скрябина вспомнили его пророческую песню

Незадолго до смерти лидер группы "Скрябін" Андрей Кузьменко, которому 17 августа должен был исполниться 51 год, выпустил песню "Кінець фільму", которая стала пророческой.
Сингл был записан еще в 2014 году и должен был войти в 21 альбом коллектива к 25-летию творчества. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить пророческую песню Скрябина.
Что примечательно, презентация "Кінець фільму" состоялась всего за девять дней до гибели Кузьменко. Никто и подумать не мог, что текст станет пророческим. Уже после трагический гибели музыканта поклонники обратили внимание на смысл композиции, который потряс всю страну.
Далее приводим полный текст песни "Кінець фільму"
Я застряг у тобі як ніж
Десь між сердцем і між
Двох відкритих дверей
Найдорожчих людей
Було все як в кіно
Рок-ен-рол і вино
По житті нас несло
Зачіпаючи дно
А зараз вже кінець ... фільму
Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму
А зараз вже підуть ... титри
Ми так і не навчились з роками терпіти
Я засів у тобі як скло
Як невидиме зло
З Богом в шахмати грав
Хоча правил не знав
Мій тупий егоїзм
Розпалив твій ценізм
І від слів заржавів
Змучений механізм
А зараз вже кінець ... фільму
Я тільки в своїх снах тебе ше раз обійму
А зараз вже підуть ... титри
Ми так і не навчились з роками терпіти
А зараз вже кінець ... траси
Машину у гараж ... квасить
А зараз вже кінець ... книжки
Сюжет закінчився і не повториться більше
Всьо твоє добро шо я брав
Зараз так ніби вкрав
Руки ніби…
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.
В начале августа 2019 года на "Площади звезд" у торгового центра "Гулливер" увековечили имя Скрябина. Была организована церемония открытия его персональной звезды.
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