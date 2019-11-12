Выздоравливает или нет? Что происходит с болеющей Заворотнюк

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк вопреки самым страшным слухам в СМИ жива и продолжает курс лечения.

При этом врачи дают не слишком обнадеживающие прогнозы. Что на самом деле происходит с актрисой – OBOZREVATEL подготовил наиболее актуальную информацию.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

Так, Анастасия Заворотнюк может прожить от полутора до пяти лет. Судя по сообщениям, у артистки вторичная глиобластома. Об этом заявил хирург-онколог на условии анонимности, передают "Дни.ру". "Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45−50 лет", – заявил специалист.

По его словам, "если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет". Врач добавил, что слышал от коллег, что Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

"Теперь ей показан курс генной терапии. Семья актрисы говорила, что Настя не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Эта информация звучит очень обнадеживающе", – подчеркнул медик.

7 ноября на радость поклонникам сама Анастасия Заворотнюк прервала молчание в социальных сетях, написав пост о своем супруге в Instagram. "У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!" – написала актриса.

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

А на днях продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил: "Очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются", – заявил Разин в соцсети. По его словам, "Насте становится лучше" и "она, вроде бы, идет на поправку".

Однако близкие Заворотнюк, в свою очередь, неоднозначно отреагировали на слова Разина:

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в сообщении на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

"Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – добавили на странице.

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

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