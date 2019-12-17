Выяснилось, кем на самом деле оказался для Лободы Линдеманн

Раскрыт пошлый смысл фотографии певицы Светланы Лободы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Речь о снимке, который Лобода опубликовала в Инстаграм еще 4 января 2019 года – в день рождения Линдеманна.
"С днем рождения, мой лучший в мире доктор," – написала тогда она.
После этого, этим летом, лидер Rammstein завел и свой личный Инстаграм.
И там, кроме прочего, он выставляет напоказ товары из своего магазина.
Дело в том, что вот уже много лет Тилль Линдеманн торгует пенисами.
И у него магазин - Doctor Dick (что переводится как "Доктор х*й").
Unique “dick necklace” real sterling silver limited edition only 100 pieces order Now!!! we ship worldwide!!! www.doctordick.de #doctordick #tilllindemann #dick #necklace #dickchain #realsterlingsilver #chain #sterlingsilver #silver #unique #doctordicklikesitsick #doctordickstore #collection #girly #men #mensfashion #girlsfashion #lindemann #dicknecklace #till_lindemann_official #tilllindemann
Многие из этих пенисов певец делаем своими руками.
То есть на том фото за 4 января 2019 года Лобода обыграла этот псевдоним Линдеманна – "Доктор х*й", лишний раз подтвердив их близкие отношения и в очередной раз намекнув на отцовство дочери Лободы Тильды, которая родилась 24 мая 2018 года.
Кстати, недавно в магазинчике у Линдеманна появились футболки с кирилличным принтом "Наааааах*й":
Футболка
Фото с сайта магазина Линдеманна
Смотрите также на OBOZREBATEL совместный клип Лободы и Линдеманна.
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