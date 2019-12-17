Выяснилось, кем на самом деле оказался для Лободы Линдеманн

Раскрыт пошлый смысл фотографии певицы Светланы Лободы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Речь о снимке, который Лобода опубликовала в Инстаграм еще 4 января 2019 года – в день рождения Линдеманна.

"С днем рождения, мой лучший в мире доктор," – написала тогда она.

После этого, этим летом, лидер Rammstein завел и свой личный Инстаграм.

И там, кроме прочего, он выставляет напоказ товары из своего магазина.

Дело в том, что вот уже много лет Тилль Линдеманн торгует пенисами.

И у него магазин - Doctor Dick (что переводится как "Доктор х*й").

Многие из этих пенисов певец делаем своими руками.

То есть на том фото за 4 января 2019 года Лобода обыграла этот псевдоним Линдеманна – "Доктор х*й", лишний раз подтвердив их близкие отношения и в очередной раз намекнув на отцовство дочери Лободы Тильды, которая родилась 24 мая 2018 года.

Кстати, недавно в магазинчике у Линдеманна появились футболки с кирилличным принтом "Наааааах*й":

Футболка Фото с сайта магазина Линдеманна

Смотрите также на OBOZREBATEL совместный клип Лободы и Линдеманна.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.