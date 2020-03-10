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11 марта • обновлено в 00:25
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Выяснились неожиданные детали из жизни солиста Little Big

1.6т
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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин, которая представит Россию на Евровидении-2020, рассказал о своем непростом детстве.

Мужчина родился и провел детство в сельской глуши - поселке Усть-Борзя Читинской области, пишет "Экспресс газета".

"Государство убило мою родину": выяснились неожиданные детали из жизни солиста Little Big

instagram.com/iliyaprusikin

"Если бы вы были в Забайкалье, в том месте, в котором я жил, вы бы увидели на месте поселка городского типа город-призрак. После 1991 года он финансировался хр*н знает как. Без своего хозяйства можно было сдохнуть с голода. У нас был один магазин, где продавали хлеб. И продавали его по субботам. Рано утром меня отправляли стоять в очереди. Иногда, когда я опаздывал, подходил, а хлеба уже не было. Потом наш поселок совсем перестали финансировать. Отключили свет, газ и воду. Жителям ничего не объясняли. Это был 1995 год. Какие объяснения?! Хотите - сгребывайте, хотите - нет. К сожалению, моя страна… нет, не страна… государство убило мою родину", - заявил музыкант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

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Автор
Мария Дидык
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да, мы все хорошо помним те времена, а так же причины по которым они настали, поэтому мы не поддерживаем майдан и гос переворот, так как история повторяется.
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