Выяснились баснословные траты Маркл и принца Гарри на жилье

Принц Гарри и его жена Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт загородной резиденции членов британской королевской семьи — коттеджа Frogmore.

Деньги на работы были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Британии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Принц Гарри и Меган Маркл Metro

В здании XIX века постройки были полностью заменены потолочные балки и перекрытия. По окончании реконструкции в коттедже появились "плавающие" полы и студия для занятий йогой. Отмечается, что принц Гарри и герцогиня Сассекская оплатили из собственных средств мебель и бытовую технику.

Коттедж Frogmore Homes and Property

Frogmore Metro

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.

8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.

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