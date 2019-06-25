Выяснились баснословные траты Маркл и принца Гарри на жилье

Принц Гарри и его жена Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт загородной резиденции членов британской королевской семьи — коттеджа Frogmore.
Деньги на работы были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Британии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Принц Гарри и Меган Маркл
Metro
В здании XIX века постройки были полностью заменены потолочные балки и перекрытия. По окончании реконструкции в коттедже появились "плавающие" полы и студия для занятий йогой. Отмечается, что принц Гарри и герцогиня Сассекская оплатили из собственных средств мебель и бытовую технику.
Коттедж Frogmore
Homes and Property
Frogmore
Metro
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.
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