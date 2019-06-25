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Выяснились баснословные траты Маркл и принца Гарри на жилье

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл потратили более трех миллионов долларов на ремонт загородной резиденции членов британской королевской семьи — коттеджа Frogmore.

Деньги на работы были выделены из ежегодного пособия королевской семьи, финансируемого налогоплательщиками Британии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Metro

Новости
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В здании XIX века постройки были полностью заменены потолочные балки и перекрытия. По окончании реконструкции в коттедже появились "плавающие" полы и студия для занятий йогой. Отмечается, что принц Гарри и герцогиня Сассекская оплатили из собственных средств мебель и бытовую технику.

Коттедж Frogmore

Коттедж Frogmore

Homes and Property

Frogmore

Frogmore

Metro

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Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
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