Выяснилась стоимость наследства Жванецкого: на имущество появилось еще пять претендентов

Наследство писателя-сатирика из Одессы Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября в Москве, оценили минимум в 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что оно достанется жене Наталье и 25-летнему сыну Дмитрию. Позже выяснилось, что претендовать на имущество будут также пятеро внебрачных детей артиста. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Так, помимо Дмитрия, у Жванецкого остались еще трое сыновей – Андрей, Максим и Григорий. Также у него было две дочери – Ольга и Елизавета.

Михаил Жванецкий оставил элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке площадью около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади оценивается примерно в 90 млн рублей. В настоящее время в этой квартире живет 25-летний сын от жены Натальи Дмитрий Жванецкий.

Также у Жванецкого был загородный дом в Подмосковье, который стоит минимум 50 млн рублей. Отметим, ранее СМИ оценивали наследство Жванецкого в полмиллиарда рублей.

Также, по некоторым данным, у Жванецкого была недвижимость и в Украине – в поселке Троицкое под Одессой. Как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе около Аркадии, где он построил себе домик. Есть недвижимость и в США, но ее наличие артист скрывал. Вероятно, у Жванецкого остались крупные счета в банках и огромное интеллектуальное наследие, на которое имеют право претендовать наследники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаила Жванецкого похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме – присутствовать могли только родственники и ближайшие друзья. На похоронах появились Алла Пугачева и Максим Галкин.