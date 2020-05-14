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14 мая • обновлено в 16:40
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"Вытащил пистолет": Тодоренко впервые рассказала о романе с агрессором

9.1т
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая оскандалилась из-за высказывания о домашнем насилии, призналась, что лично столкнулась с агрессией в отношениях.

Такое заявление знаменитость сделала в интервью изданию Meduza.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Так, по словам Тодоренко, когда ей было 20 лет, она встречалась с парнем, который ее очень сильно ревновал.

"Он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее – только тогда, кажется, он был бы спокоен. Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет – у него было с собой оружие, – направил на нас и сказал: "Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро", – вспоминает Регина.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

"Мне было 20 лет. Я улыбнулась и сказала: "Ой, ну чего ты, ну перестань". Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что "ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет". И сейчас я думаю: господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?", – говорит Тодоренко.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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